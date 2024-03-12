Суд ужесточил приговор инспектору ДПС, устроившему смертельное ДТП в Таганроге

В апелляционной инстанции Ростовского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС, который в Таганроге сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП. Во время аварии его пассажирка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

Напомним, что авария произошла в нашем городе 7 января прошлого года, когда фигурант возвращался со своей подругой из ресторана. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, инспектор ДПС ехал с превышением скорости и врезался в припаркованный на краю проезжей части грузовик с прицепом.

В судебном заседании фигурант виновным себя не признал, настаивая на том, что употребил алкоголь в пределах нормы, не исключающей возможность управления автомобилем. Он также утверждал, что во время движения его подруга инициировала конфликт и потянула его за руку, в результате чего автомобиль изменил траекторию движения.

Однако, изучив доказательства и материалы дела, суд пришел к выводу, что водитель превысил скорость движения, не выбрал безопасный боковой интервал, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим неподвижно и не создающим опасности для движения полуприцепом, — пишет источник.

Кроме того, свидетели подтвердили, что в ресторане мужчина употреблял алкоголь, был пьян и с трудом стоял на ногах. А согласно заключению эксперта, содержание алкоголя в крови фигуранта находилось на границе между средней и сильной степенью выраженности алкогольного опьянения.

Приговором Таганрогского городского суда от 7 декабря бывший инспектора ДПС признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но после этого стороны обжаловали приговор в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами жалоб стороны защиты и осужденного о недоказанности вины. Но признал признав доводы апелляционного представления прокурора обоснованными. В результате судебная коллегия определила приговор изменить и назначить фигуранту дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)