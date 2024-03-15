Студенты ЮФУ активно голосуют на выборах Президента РФ

В Таганроге продолжаются выборы Президента РФ. На избирательном участке № 2152, расположенном в корпусе «Д» Инженерно-технологической академии ЮФУ (пер. Некрасовский, 44), сегодня многолюдно.

Председателем УИК № 2152 традиционно является начальник отдела комплексной эксплуатации в г. Таганроге ЮФУ (начальник службы охраны ИТА ЮФУ) Олег Бердников.

На территории Южного федерального университета в городе Таганроге расположены 4 избирательных участка, — рассказывает Олег Александрович. — Все они были проверены, подготовлены, необходимые меры безопасности соблюдаются. На каждом избирательном участке круглосуточно присутствуют дежурный сотрудник полиции и представитель охранного частного предприятия. Все три дня выборов, с 15 по 17 марта с 8.00 и до 20.00 на избирательных участках, расположенных на территории ЮФУ, дежурят волонтеры из числа наших студентов. Сегодня с утра у нас на участке проголосовал Почетный гражданин мира, которому уже 97 лет. Он побывал в 44-х странах. Приходил сам лично со своей супругой, которой 90 лет. Я без их согласия не имею права оглашать имена: это – их персональные данные. Мы им, конечно, заранее предлагали проголосовать на дому, но они изъявили желание прийти лично на наш избирательный участок.