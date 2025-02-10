Студенты Таганрога вели «Разговор о важном» с участником СВО

В Таганроге прошла встреча студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) с участником специальной военной операции. В ней принял участие заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов. Мероприятие прошло в рамках совместного проекта вуза и местного отделения партии «Единая Россия».

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все «Разговоры о важном» посвящены сохранению исторической памяти, силе духа русского народа, единству нашей страны и подвигам простого русского солдата.

Главным героем встречи стал участник специальной военной операции Артём Сергеевич. Он рассказал студентам о своём боевом пути, особенностях современной войны и о том, как знания, полученные в институте, помогли ему в освоении новых военных навыков. Артём был мобилизован практически в самом начале СВО, попал в штурмовой отряд, а позже, благодаря имеющимся знаниям и опыту, перешел на службу в подразделение связи.

Рассказ участника СВО перерос в живой диалог. Студенты с большим интересом расспрашивали Артёма про солдатский быт, про жизнь в зоне боевых действий, про то, что помогает держаться и идти вперёд. По словам бойца, огромную силу тем, кто находится на передовой, придает поддержка всех неравнодушных. Военные с большой благодарностью получают посылки, читают детские письма и хранят их, как талисманы.

«Подобные встречи для меня очень волнительны. Это не просто патриотическое мероприятие. Это очень живой и трогательный диалог с настоящими героями, – поделился Валерий Селиванов. – Одно дело, когда мы просто говорим о подвигах, о событиях СВО, но совсем другое – когда ты вживую видишь того, кто защищает нас и рискует своей жизнью. Очень важно, чтобы молодое поколение знало о наших героях. Пока мы чтим подвиги прошлого и настоящего – у нас есть будущее! Я искренне верю, что с сегодняшнего мероприятия молодые люди ушли с чувством сопричастности на пути к победе, ведь помогая нашим бойцам, мы вместе делаем общее дело».

В завершении встречи студенты передали Артёму сладкие подарки для ребят, находящихся в зоне СВО, а также куклы-обереги, сделанные собственными руками.

Источник и фото dumataganroga.ru