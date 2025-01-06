Студенты из Таганрога получили стипендию имени Евгения Касперского

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса на получение специальной стипендии имени Евгения Касперского. В числе лауреатов – студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.

Конкурс, организованный «Лабораторией Касперского» совместно с Фондом поддержки молодых учёных имени Геннадия Комиссарова, направлен на поддержку начинающих исследователей и специалистов в области информационных технологий и кибербезопасности. Победители будут ежемесячно получать стипендию размером 30 тысяч рублей в течение года.

Конкурс был разделён на три направления: научные исследования, проектные инициативы и проекты. В рамках научных исследований рассматривались разработки, нацеленные на расширение и систематизацию знаний. Проектные инициативы представляли собой идеи, предложенные в форме конкретной запланированной деятельности, результатом которой должно стать создание минимально жизнеспособного продукта (MVP). Категория «Проекты» включала доработку и практическую реализацию уже существующих MVP.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала экспертный совет заочно оценивал представленные заявки участников. Затем участники очно рассказывали о своих разработках и отвечали на вопросы членов жюри. При оценке заявок на первом этапе учитывались различные критерии. Научные исследования оценивались с точки зрения актуальности темы, научной новизны, практической значимости, перспектив развития и публичности результатов, а проектные инициативы — с точки зрения актуальности проблемы, новизны метода, технической осуществимости и эффективности предложенного решения. Для проектов также учитывались актуальность проблемы, оригинальность подхода и практическая эффективность.

На финальном этапе конкурса эксперты дополнительно оценивали аналитические способности участников, их технические навыки, умение мыслить в рамках проектной логики и знание современных трендов.

Всего в конкурсе было предусмотрено 30 призовых мест. В число победителей вошли четыре студента из Таганрога: Мария Фирсова с научным исследованием «Методы минимизации рисков информационной безопасности для систем интернета вещей»; Александр Панченко с исследованием «Разработка протокола взаимной идентификации на основе технологии PassKey»; Дмитрий Вахрушев с проектной инициативой «Кибериммунные решения для автономных БПЛА: безопасность и навигация»; Василиса Михайлова с научным исследованием «Методика тестирования безопасности киберфизических систем».

«Мы запустили этот конкурс, чтобы поддержать молодых учёных и специалистов на старте их карьеры и тем самым помочь развитию всей отрасли и профессионального сообщества. Было охвачено много интересных и перспективных тем. Конкурс наглядно продемонстрировал, что информационная безопасность — это широкая предметная сфера, в которой можно заниматься и практическими проектами, и теоретическими исследованиями, и расследованием сложных кибератак. Выбрать лучших было непросто. Поздравляю победителей и желаю им плодотворной работы над их проектами», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Материал и фото предоставлены организаторами конкурса