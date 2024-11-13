На прошлой неделе состоялся Чемпионат Ростовской области по спортивному программированию, организованный Федерацией спортивного программирования России.

Программа мероприятия включала два турнира: первенство среди юниоров, где соревновались школьники, и чемпионат среди студентов, в котором принимали участие обучающиеся вузов.

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ на соревнованиях представляли пять студентов кафедры МОП ЭВМ, которые готовятся к соревнованиям на тренировках в рамках секции по спортивному программированию.

По итогам Чемпионата отличные результаты показали студенты третьего курса Роман Жуйков и Виталий Лавшонок, которые заняли, первое и третье места, а также получили третий взрослый разряд по спортивному программированию.

«Я уже несколько лет занимаюсь спортивным программированием. Недавно узнал, что Ростовское отделение Федерации спортивного программирования России впервые проводит Чемпионат Ростовской области для студентов и решил принять участие, тем более, что мы с другими студентами ИКТИБ ЮФУ как раз в этот день выезжали в Саратов, на четвертьфинал чемпионата мира по программированию среди студенческих команд ICPC. Соревнования в Ростове мне понравились: были интересные задачи, организаторы были очень доброжелательные и оперативно решали любые возникающие технические проблемы. Приятно, что удалось выиграть в первом соревновании, проводимом Федерацией в нашем регионе. Едем на чемпионат мира с хорошим настроением и надеемся на успешное выступление», — рассказал Роман Жуйков.

Поздравляем студентов и их наставников! Пусть эти результаты станут стимулом к достижению новых целей!

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Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ