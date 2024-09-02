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Студентов РГЭУ с началом учебного года поздравил Василий Голубев

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Первокурсники с самыми высокими баллами ЕГЭ получили студенческие билеты из рук губернатора.

#Образование

В первый день очередного учебного года губернатор Ростовской области Василий Голубев стал почетный гостем торжества в честь Дня знаний в Ростовском государственном экономическом университете (РГЭУ), филиалом которого является Таганрогский институт им. А.П.Чехова.

Глава региона поздравил студентов с наступлением нового жизненного этапа, а также вручил студенческие билеты нескольким первокурсникам, получившим высокие баллы при сдаче ЕГЭ, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Учебный год начался в Ростовской области в этом году для 220 тысяч студентов 108 средних и 27 высших учебных заведений.

— Особый день сегодня для первокурсников, в РГЭУ их – около шести тысяч, — сказал Василий Голубев. — Не менее значим день и для пяти с половиной тысяч старшекурсников – будущих выпускников. Ребят ждут на предприятиях Дона, — подчеркнул губернатор.

В РГЭУ (РИНХ) работают свыше 800 преподавателей и учёных, их исследования нашли свое отражение в стратегии социально-экономического развития Ростовской области, Ростова-на-Дону. В вузе учатся более 23 тысяч студентов, работают шесть филиалов, в том числе один из крупнейших центров подготовки педагогов – Таганрогский институт им. А.П.Чехова.

Фото: donland.ru

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