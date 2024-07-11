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Студентам Таганрога рассказали о том, как планировать карьеру

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Лекторы общества «Знание» рассказали студентам Таганрогского института имени А.П. Чехова о том, как в наше время планировать карьеру.

#Работа

На площадке факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялся форум, посвященный вопросам профориентации студентов. Проведение мероприятия стало возможным благодаря реализации просветительского проекта российского общества «Знание».

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась декан факультета истории и филологии, кандидат исторических наук, доцент, лектор общества «Знание» Валентина Агеева.

«Ориентирование студентов в вопросах трудоустройства – важный этап в процессе образования, который помогает обучающимся определиться с выбором профессиональной траектории в рамках получаемой специальности, – отметила декан факультета». – Кроме того, это позволяет сформировать представление о том, какой путь нужно пройти молодым людям, чтобы стать успешными профессионалами в интересующей их области.  

В качестве спикеров на форуме выступили заместитель директора института по научной работе и проектной деятельности, кандидат исторических наук, доцент Алексей Волвенко и директор школы № 20 Таганрога, кандидат филологических наук Елена Шутова. В качестве работодателей участие в мероприятии приняли директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук Николай Трапш и заместитель директора Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Елена Фогель.

Форум проходил в формате просветительских лекций,  студентам рассказали о важности планирования карьеры, о том, от чего зависит успех в профессиональной деятельности, об условиях повышения профподготовки и адаптации молодых специалистов. Кроме того, ребята узнали о ключевых навыках и требованиях к музейным работникам, а также о профессиональной подготовке архивиста. В рамках диалога с лекторами они получили ценные рекомендации по выбору сферы деятельности и выстраиванию индивидуальной траектории развития. 

Анастасия ЧЕРНИЦЫНА, фото автора

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Таганрогская правда
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