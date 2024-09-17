Студенческие конструкторские бюро «Красного котельщика» открыли двери для новых студентов

В сентябре 2021 года на базе профильных российских вузов Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) торжественно открыл два студенческих конструкторских бюро. С тех пор ежегодно здесь учатся студенты, которые мечтают связать свою судьбу с российской энергетикой и создавать для нее важнейшее энергетическое оборудование производства ТКЗ.

Новый для «Красного котельщика» формат работы со студентами оказался очень действенным. Не просто учиться, участвуя в реальных проектах предприятия, но и получать за это ежемесячную заработную плату мечтают многие. Такая возможность есть у студентов старших курсов Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова и Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Именно на базе этих вузов открыты первые студенческие конструкторские бюро (СКБ) «Красного котельщика», которые рассчитаны на подготовку инженерных кадров.

Учеба в студенческих конструкторских бюро, как и самих вузах начинается в сентябре. С этого момента студенты становятся официальными сотрудниками завода с соответствующим пакетом гарантий и льгот. Задача ребят – отлично учиться, выполняя в срок и с должным уровнем все рабочие задания. Помогают в получении важных практических навыков и освоении программы как представители вузов, так и кураторы от ТКЗ ­– начальник сектора детального проектирования топочных устройств конструкторского бюро Константин Токарев и заместитель главного конструктора по котлам-утилизаторам Николай Медведев.

«Красный котельщик» не случайно сделал ставку на студентов профильных вузов. У таких ребят – хороший багаж теоретический знаний в энергомашиностроении, который дает академическая программа, но, как правило, не хватает практики, – рассказывает Константин Токарев. – Обучая ребят в наших СКБ, предоставляя им возможность набраться практического опыта еще на студенческой скамье, ТКЗ существенно повышает шансы сразу после вузов получить готовые инженерные кадры. Таким работникам не нужен период адаптации. Они знакомы с предприятием, его номенклатурой, используемыми для проектирования программами. Быстро включаются в процесс создания энергетического оборудования для тепловых и атомных станций в реальном конструкторском бюро».

В студенческих конструкторских бюро «Красного котельщика» – высокий конкурс. Попасть сюда могут самые одаренные и мотивированные ребята. С момента открытия СКБ обучение здесь прошли уже 24 студента. Набор на 2024-2025 учебный год успешно завершен – еще 11 студентов официально трудоустроены и приступили к обучению в инжиниринговой среде «Красного котельщика».

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.