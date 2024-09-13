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Строительство распределительного центра «АГРО МОЛЛ» завершается в Ростовской области

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Крупнейший в регионе распределительный центр возводится в хуторе Ленина Аксайского района. Объект входит в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Новости Ростовской области

С 2021 года инвестпроект реализует компания ООО «Вертикаль». Действующую и строящуюся площадки «АГРО МОЛЛа» посетил первый заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

«Строительство распределительного центра «АГРО МОЛЛ» имеет важное значение для развития потребительского рынка и торговой деятельности в регионе. Мы видим, что большая часть площадки уже активно работает и сейчас проводятся заключительные строительные работы на части объектов», — приводит портал донского правительства слова Александра Скрябина.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 95%.

Проектом на территории торговой площадки предусмотрено строительство складских помещений с холодильным оборудованием, малых складов, зоны общественного питания, хостел. Общая площадь распределительного центра составляет 34 га, в том числе 26 га отведено под проведение ярмарок.

С осени 2021 года на территории работают две сельскохозяйственные и одна универсальная постоянно действующие ярмарки на 1750 торговых мест. Здесь можно купить овощи и фрукты по оптовым ценам. Продукцию привозят из центральных и южных регионов России, стран Ближнего Востока и Средней Азии.

В настоящее время ежедневно на ярмарочной площадке занято порядка 600-700 торговых мест. В перспективе инвестор готов предоставить предпринимателям еще до 1,5 тысячи торговых мест.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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