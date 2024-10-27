Сто пар носков связали мастерицы Таганрога для участников СВО

Мастерицы клуба «Петельки Таганрога», работающего на базе Молодежного центра, вяжут носки и другие теплые вещи для участников спецоперации.

Так, в рамках благотворительной акции «Вяжем для СВО» умелицы уже связали 100 пар теплых носков, которые помогут нашим бойцам справиться с наступающими холодами.

«Без крепкого тыла, солдат слаб. Принятие этого постулата должно быть в умах и сердце каждого!», — считают участницы клуба.

Помощь в приобретении пряжи для вязания оказывают неравнодушные таганрожцы.

Клуб «Петельки Таганрога» приглашает всех желающих присоединиться к дружному коллективу, главное направление деятельности которого — вязание для благотворительности.

Напоминаем адрес Молодежного центра Таганрога: ул. Петровская, 89, телефон для справок: 8 (8634) 39-20-27.

Фото Молодежного центра Таганрога