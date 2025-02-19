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Статистика просмотра телевидения в Ростовской области за 2024 год

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Телевидение остается одним из ключевых источников информации и развлечений для жителей Ростовской области, несмотря на растущую конкуренцию со стороны цифровых платформ. По данным исследований, в 2024 году телевизор продолжал играть важную роль в медиапотреблении региона, хотя тенденции последнего времени несколько изменились.

Новости Ростовской области

Общая картина просмотров

Согласно статистике, в Ростовской области телевидение смотрят 67% населения, что выше общероссийского показателя, составляющего 63%. Это свидетельствует о том, что регион остается более ориентированным на традиционные медиа, чем многие другие части страны. При этом популярность телевидения варьируется в зависимости от возрастных групп:

  • Пенсионеры (93%) остаются самой активной аудиторией, проводящей значительное время у телеэкранов.
  • Предпенсионный возраст (82%) также демонстрирует высокий уровень интереса к ТВ.
  • Молодежь (17%) значительно реже смотрит телевизор, предпочитая интернет и социальные сети.

Популярные каналы

В 2024 году в Ростовской области, как и по всей России, лидерами по просмотрам стали федеральные каналы с такой долей аудитории:

  • «Россия 1» — 14,0%.
  • НТВ — 9,5%.
  • Пятый канал — 7,7%.

Первый канал, который в предыдущие годы терял позиции, в 2024 году вернулся в число лидеров, особенно благодаря популярности своих информационных программ. Среди региональных каналов выделяется ДОН24, который предлагает актуальный контент для жителей области. Телемарафон, посвященный Дню Победы в мае 2024 года, вошел в топ-10 рейтингов региональных каналов России.

Тенденции и изменения

Несмотря на высокие показатели, телевидение в Ростовской области, как и в целом по стране, сталкивается с определенными проблемами. За последние пять лет доля населения, регулярно смотрящего ТВ, снизилась с 82% до 67%, в то время как использование интернета выросло до 64%. Молодежь все чаще обращается к цифровым платформам, и социальным сетям, где можно найти более персонализированный контент с интерактивным компонентом.

Однако телевидение сохраняет свои позиции благодаря адаптации к новым условиям. Например, многие каналы активно развивают свои онлайн-платформы, предлагая зрителям возможность смотреть программы в записи или в прямом эфире через интернет.

Телевидение в Ростовской области остается важным элементом медиапотребления, особенно для старшего поколения. Однако его роль постепенно меняется под влиянием цифровизации. Чтобы сохранить аудиторию, телеканалам необходимо продолжать адаптироваться к новым реалиям, сочетая традиционные форматы с цифровыми технологиями.

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Таганрогская правда
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