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Стать частью Победы и поддержать наших!

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В Ростовской области стартует праздничный марафон, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Новости Ростовской области

Народный фронт совместно с телеканалом «ДОН 24», радиоканалом «ФМ-на Дону», ИА «ДОН 24» запускают телемарафон «Всё для Победы!».

В соцсетях регионального отделения Народного фронта с 19 по 22 февраля будут выкладывать видеопоздравления и слова поддержки в адрес участников СВО, а также истории об оказанной помощи и других добрых делах.

Кульминацией станет большой 6-часовой телемарафон, который пройдет 22 февраля 2024 года с 12.00 до 18.00 в эфире телеканала «ДОН 24» и радиоканала «ФМ-на Дону».

Прямая трансляция, включения с передовой, истории о героях нашего времени и о тех, кто им помогает, а главное – масштабный сбор средств в поддержку наших ребят.

На полученные средства будет закуплена необходимая парням техника, система РЭБ, индивидуальные средства защиты, квадрокоптеры, инструменты, рации и всё то, что поможет бойцам еще лучше выполнять свои боевые задачи.

Стать участником может каждый!

Чтобы отправить любую сумму, достаточно отсканировать QR-код, который размещен в социальных сетях регионального отделения Народного фронта и в эфире телеканала «ДОН 24».

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#новости #Ростовская область #СВО
Таганрогская правда
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