Стартуют отборочные игры Чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» для молодежи Ростовской области

Среди российских школьников и студентов колледжей продолжается Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?», организованный Российским обществом «Знание».

Школьников и учащихся колледжей Ростовской области приглашают присоединиться к отборочным играм легендарного интеллектуального турнира, которые стартуют уже 21 февраля. Планируется, что всего в турнире примут участие порядка 150 тысяч юных эрудитов из 7 000 школ и колледжей из 89 регионов России.

Команды могут сыграть в любую из двух отборочных игр (серия продлится до 11 марта 2024 года). Для этого им необходимо зарегистрироваться на чемпионат до 6 марта.

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» объединит сотни тысяч игроков из всех регионов России на очных и онлайн-площадках, позволив им продемонстрировать свою инициативу, решительность и багаж знаний. Мы призываем всех школьников и учащихся колледжей регистрироваться и принимать участие в отборочных играх, чтобы проверить свои знания и получить шанс стать главным юным знатоком России, — комментирует генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам отборочных игр будет сформирован список участников окружного финала, который пройдет в очно-дистанционном формате в марте 2024 года на площадках всех 89 регионов России, включая Ростовскую область. Следующим этапом интеллектуального чемпионата для школьников и студентов ссузов станет онлайн-кубок Знание.Игра в апреле 2024 года, в ходе которого юные интеллектуалы поборются за право выхода на Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?».

Завершит соревнование масштабный федеральный финал, запланированный на май 2024. Его участниками станут 75 команд: 44 лучших по итогам окружных финалов, 11 команд-лидеров по итогам онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Фото предоставлено обществом «Знание»