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Стартовал городской фотоконкурс «Таганрог в кадре»

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Работы победителей конкурса будут использованы при изготовлении печатной и видеопродукции, в качестве социальной рекламы.

Город

Прием заявок на городской фотоконкурс проводит отдел по делам молодежи администрации Таганрога.

«Цель конкурса — повышение творческой самореализации и поддержки талантливой молодежи Таганрога, воспитание чувства патриотизма и любви к родному городу», — сообщают организаторы.

Стать участниками конкурса могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет, школьники, студенты вузов и ссузов, работающая молодежь.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на адрес электронной почты: odm_tgn@mail.ru c темой «Таганрог в кадре» в срок до 9 сентября 2024 года.

Работы могут быть представлены по следующим номинациям:

  • Таганрог Семейный;
  • Таганрог Добрый;
  • Таганрог Спортивный;
  • Таганрог Молодежный;
  • Таганрог Туристический.

Победителей конкурса «Таганрог в кадре» определят 10 сентября 2024 года через онлайн-голосование в официальной группе отдела по делам молодежи администрации Таганрога в социальной сети «Вконтакте». Лучших авторов отметят дипломами и призами.

С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться в положении.

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Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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