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Старшеклассники из Таганрога заняли призовые места в «Большой перемене»

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Финал V юбилейного сезона Всероссийского конкурса для школьников 8-10-х классов прошел в международном детском центре «Артек».

Новости Таганрога

Таганрогские школьники успешно выступили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и является флагманским проектом «Движения Первых». Его цель – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Более трех миллионов юных россиян участвовали в конкурсе в этом сезоне. В команду от Ростовской области вошли 5 таганрогских школьников, которые стали лауреатами II степени: Цаплина Мария (лицей № 7), Пивнев Степан (школа № 8 им. А.Г.Ломакина) Лукьяненко Игорь, Лукьяненко Алексей, Коренякин Георгий (лицей № 28), сообщает администрация Таганрога.

В торжественной церемонии вручения сертификатов финалистов проекта принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что ребята стали не только победителями и призерами, но и приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с ними на всю жизнь.

Фото: администрация Таганрога

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Таганрогская правда
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