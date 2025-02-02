Срочно возьмут на работу: на Дону назвали самых дефицитных специалистов

С начала 2025 года в Ростовской области было размещено свыше 18 тыс. вакансий, за аналогичный период прошлого года их было 21,6 тыс. Какие специалисты крайне востребованы и их готовы срочно трудоустраивать прямо сейчас, выяснили аналитики hh.ru.

Больше всего вакансий в регионе было размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – 3 200 предложений. На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2 700 вакансий), на третьем – операторы call-центра (более 1 600 предложений), на четвёртом – водители (1 100 предложений). Замыкают топ бухгалтеры, повара, пекари, кондитеры (по 800 вакансий). Близко к пятёрке лидеров приблизились упаковщики/комплектовщики, разнорабочие, кладовщики.

«Не удивительно, что на первом месте самая массовая профессия в стране – продавец магазина (кассир). Функция продаж – двигатель любого бизнеса, поэтому закономерно, что продавцы, а также менеджеры по продажам и работе с клиентами занимают первые строчки рейтинга самых востребованных профессий. Водители второй год попадают в пятёрку самых востребованных на фоне роста логистики как следствия бурного развития онлайн-торговли и услуг такси», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Начиная с 2023 года, на массовые профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится две трети (более 60%) всех открытых вакансий в стране и в области. Востребованность только растет, и она сохранится в этом году.

На снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, эти процессы уже начаты, но в 2025 году они вряд ли могут иметь массовый характер. Если же произойдёт массовый приток рабочей силы в эти профессии, то даже он не снизит спрос, а лишь может ослабить остроту дефицита.

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