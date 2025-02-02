Главная » #Работа

Срочно возьмут на работу: на Дону назвали самых дефицитных специалистов

На чтение 2 мин Просмотров 76 Опубликовано

С начала 2025 года в Ростовской области было размещено свыше 18 тыс. вакансий, за аналогичный период прошлого года их было 21,6 тыс. Какие специалисты крайне востребованы и их готовы срочно трудоустраивать прямо сейчас, выяснили аналитики hh.ru.

#Работа

Больше всего вакансий в регионе было размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – 3 200 предложений. На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2 700 вакансий), на третьем – операторы call-центра (более 1 600 предложений), на четвёртом – водители (1 100 предложений). Замыкают топ бухгалтеры, повара, пекари, кондитеры (по 800 вакансий). Близко к пятёрке лидеров приблизились упаковщики/комплектовщики, разнорабочие, кладовщики.

«Не удивительно, что на первом месте самая массовая профессия в стране – продавец магазина (кассир). Функция продаж – двигатель любого бизнеса, поэтому закономерно, что продавцы, а также менеджеры по продажам и работе с клиентами занимают первые строчки рейтинга самых востребованных профессий. Водители второй год попадают в пятёрку самых востребованных на фоне роста логистики как следствия бурного развития онлайн-торговли и услуг такси», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Начиная с 2023 года, на массовые профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится две трети (более 60%) всех открытых вакансий в стране и в области. Востребованность только растет, и она сохранится в этом году.

На снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, эти процессы уже начаты, но в 2025 году они вряд ли могут иметь массовый характер. Если же произойдёт массовый приток рабочей силы в эти профессии, то даже он не снизит спрос, а лишь может ослабить остроту дефицита.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru