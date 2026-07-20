Средняя зарплата промоутера на Дону достигла 4300 рублей за смену

Ростовская область обогнала Кубань по росту вакансий для молодежи без опыта.

Согласно данным сервиса «Авито Работа», во втором квартале 2026 года в Ростовской области работодатели стали активнее предлагать вакансии для соискателей от 16 лет без опыта. Наибольший прирост числа предложений отмечен в сферах промоакций, расклейки объявлений и курьерской доставки.

Лидером по динамике стали вакансии расклейщиков объявлений: количество таких позиций для кандидатов от 16 лет выросло в 2,1 раза по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Средняя зарплата за смену составила 3700 рублей. Эксперты связывают этот рост с сезонным увеличением маркетинговых активностей.

На втором месте — промоутеры: число вакансий увеличилось на 28%, а среднее предложение за смену достигло 3600 рублей. Такие варианты подработки остаются одними из самых доступных для молодежи благодаря гибкому графику и возможности совмещать с учебой.

При этом в Ростовской области количество вакансий для промоутеров выросло на 92%, а среднее вознаграждение составило 4300 рублей за смену — это на 80% больше, чем годом ранее. Донской регион по этим показателям обогнал Кубань. В Краснодарском крае число вакансий для промоутеров увеличилось менее значительно — на 17%, а средняя зарплата за смену составила 3700 рублей.

Увеличение числа вакансий для расклейщиков, промоутеров и курьеров отражает сезонные потребности бизнеса: компании готовятся к запуску рекламных кампаний и расширению логистических цепочек в курортный сезон.

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