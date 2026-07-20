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Средняя зарплата промоутера на Дону достигла 4300 рублей за смену

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Ростовская область обогнала Кубань по росту вакансий для молодежи без опыта.

#Работа

Согласно данным сервиса «Авито Работа», во втором квартале 2026 года в Ростовской области работодатели стали активнее предлагать вакансии для соискателей от 16 лет без опыта. Наибольший прирост числа предложений отмечен в сферах промоакций, расклейки объявлений и курьерской доставки.

Лидером по динамике стали вакансии расклейщиков объявлений: количество таких позиций для кандидатов от 16 лет выросло в 2,1 раза по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Средняя зарплата за смену составила 3700 рублей. Эксперты связывают этот рост с сезонным увеличением маркетинговых активностей.

На втором месте — промоутеры: число вакансий увеличилось на 28%, а среднее предложение за смену достигло 3600 рублей. Такие варианты подработки остаются одними из самых доступных для молодежи благодаря гибкому графику и возможности совмещать с учебой.

При этом в Ростовской области количество вакансий для промоутеров выросло на 92%, а среднее вознаграждение составило 4300 рублей за смену — это на 80% больше, чем годом ранее. Донской регион по этим показателям обогнал Кубань. В Краснодарском крае число вакансий для промоутеров увеличилось менее значительно — на 17%, а средняя зарплата за смену составила 3700 рублей.

Увеличение числа вакансий для расклейщиков, промоутеров и курьеров отражает сезонные потребности бизнеса: компании готовятся к запуску рекламных кампаний и расширению логистических цепочек в курортный сезон.

Изображение от prostooleh на Magnific

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Таганрогская правда

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