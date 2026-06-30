Средняя зарплата на крупных предприятиях Таганрога выросла на 11,7 % и составила 82,8 тыс. рублей

В Таганроге прошла рабочая встреча руководства города с представителями крупных промышленных предприятий и контролирующих органов.

«В частности, в обсуждении приняла участие новый начальник Межрайонной ИФНС России № 28 по Ростовской области Ольга Стасева», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Основными темами стали текущая экономическая ситуация, поступления в бюджет и перспективы развития. Несмотря на сложные внешние условия, статистика демонстрирует положительную динамику.

Так, средняя зарплата на предприятиях крупного бизнеса выросла на 11,7% и составила 82,8 тыс. рублей. Численность работников увеличилась на 2,9% — до 54,8 тыс. человек. Объем отгруженной продукции за четыре месяца вырос на 78,7% и достиг 93,3 млрд рублей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Вместе с тем отмечено снижение инвестиций.

Участники встречи выразили уверенность, что диалог между властью и бизнесом позволит найти решения для преодоления сложностей.

«Хочу поблагодарить наших промышленников. Они не только обеспечивают экономическую стабильность города, но и активно помогают военнослужащим, участвуют в благоустройстве, поддерживают чистоту на общественных территориях. Это не просто нагрузка — это настоящая гражданская позиция и любовь к Таганрогу», — подчеркнула глава города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой