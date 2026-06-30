Главная » Город

Средняя зарплата на крупных предприятиях Таганрога выросла на 11,7 % и составила 82,8 тыс. рублей

На чтение 1 мин Опубликовано

В Таганроге прошла рабочая встреча руководства города с представителями крупных промышленных предприятий и контролирующих органов.

Город

«В частности, в обсуждении приняла участие новый начальник Межрайонной ИФНС России № 28 по Ростовской области Ольга Стасева», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Основными темами стали текущая экономическая ситуация, поступления в бюджет и перспективы развития. Несмотря на сложные внешние условия, статистика демонстрирует положительную динамику.

Так, средняя зарплата на предприятиях крупного бизнеса выросла на 11,7% и составила 82,8 тыс. рублей. Численность работников увеличилась на 2,9% — до 54,8 тыс. человек. Объем отгруженной продукции за четыре месяца вырос на 78,7% и достиг 93,3 млрд рублей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Вместе с тем отмечено снижение инвестиций.

Участники встречи выразили уверенность, что диалог между властью и бизнесом позволит найти решения для преодоления сложностей.

«Хочу поблагодарить наших промышленников. Они не только обеспечивают экономическую стабильность города, но и активно помогают военнослужащим, участвуют в благоустройстве, поддерживают чистоту на общественных территориях. Это не просто нагрузка — это настоящая гражданская позиция и любовь к Таганрогу», — подчеркнула глава города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

предприятия Таганрога промышленность рабочая встреча Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru