Средний букет к 8 марта обойдется жителям Таганрога в 3 тысячи рублей

С 5 по 8 марта – золотые дни для продавцов цветов, этот товар сейчас самый ходовой. Корреспонденты «Таганрогской правды» побывали в нескольких торговых точках города и приценились к весенним букетам.

Вывод сделали неутешительный — то, что цены на цветы «кусаются», это еще очень мягко сказано. А в сам день праздника, 8 марта, по словам продавцов, они вырастут еще на 10-15%.

Начнем с букетов. В магазинах они варьируются от 1300 рублей (небольшая корзинка) до 10-12 тысяч. Средний, вполне приличный по размерам и количеству цветков, обойдется в 3 тысячи рублей. Букет можно купить, как уже сформированный, так и сделанный по вашему индивидуальному заказу — тогда цена будет чуть выше.

Среди «индивидуалов» по цене лидируют розы – от 150 до 450 рублей за штуку. В Таганроге чаще всего продают розы, выращенные в Краснодарском крае, Дагестане, Абхазии. Импортные — израильские, египетские и турецкие — попадаются крайне редко.

Тюльпаны в торговых точках продаются от 100 до 150 рублей за штуку, нарциссы — по 50 рублей за цветок. Мимозу можно купить по цене от 100 рублей за веточку. В среднем, букет из мимозы, «за который не стыдно», обойдется в 500 рублей.

В сетевых ритейлах на кассах можно приобрести бюджетные букеты из гиацинтов и мини-тюльпанов.

Бьют рекорды и цены на цветы в городских магазинах доставки. Так, букет из 51 красной розы обойдется в 13 тысяч рублей, из 15 сиреневых тюльпанов — в 4 тысячи рублей, из 51 бархатного красного тюльпана — в 7 тысяч рублей. Небольшой букет из хризантем, тюльпанов и мимозы продается за 3 тысячи рублей.

В последнее время набирают популярность так называемые «съедобные» букеты. Их тоже можно найти в Таганроге, в сервисах доставки. Но и тут придется изрядно раскошелиться. Букеты из конфет предлагают по цене от 2 тысяч рублей. Например, букет из клубники и зефира обойдется в 2600 рублей, из клубники, конфет и лепестков роз — в 4 тысячи рублей, из цитрусовых и тюльпанов — в 5 тысяч рублей, из фруктов и орхидей — в 4690 рублей.

Самый необычный вариант, который удалось найти нашим корреспондентам, — букеты из свежей зелени (оказывается, есть и такие). Простенький — из петрушки, укропа и кинзы стоит 550 рублей. Вариант поинтересней — петрушка, укроп, салат, помидоры — уже 2290 рублей.

Статистики отмечают, что цены на цветы в Ростовской области подорожали за год в среднем на 14%, в целом по России — на 18%. Жители Дона на 8% чаще покупают цветы, чем в других регионах.

Фото «Таганрогской правды» и портала съедобныебукеты.рф