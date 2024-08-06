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Сразу шесть жителей Дона представляют Ростовскую область на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа»

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Большой сбор платформы «Росмолодежь.События» проходит С 5 по 11 августа на Сахалине. Он объединяет 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет.

#В стране

Образовательная программа форума проходит по трем направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

Ростовскую область на форуме представляют:

  • Виолетта Лахина – студентка колледжа ЮРИУ РАНХиГС;
  • Юлия Пузикова – студентка РИНХ; 
  • Ирина Грановская – аспирант ЮФУ;
  • Кирилл Борисенко – младший научный сотрудник ЮФУ;
  • Артемий Шевченко – студент колледжа экономики и сервиса ДГТУ в Шахтах;
  • Алексей Швыдко – студент СПБГУ.

Участники форума «ОстроVa» могут попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны, открыть возможности для релокации на Сахалин и другие регионы Дальнего Востока, увидеть удивительные места региона. А еще получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Фото предоставлено организаторами форума

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Таганрогская правда
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