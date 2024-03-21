Спортсмены Таганрога успешно выступили на областных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке, которые прошли в Новочерскасске.

Участников командного первенства Ростовской области и областных соревнований «Весенние ласточки» принимала новочеркасская спортшкола № 2. Призовые места в личном и командном зачетах разыгрывали юноши и девушки в возрасте от 7 до 17 лет из Аксая, Ростова, Таганрога, Шахт и Новочеркасска.

Таганрожцы довольно успешно выступили на соревнованиях и вошли в число призеров. Среди девушек 11-12 лет второе командное место заняли Кира Лагодич, Эвелина Насибулина, Анастасия Лягинова и Анастасия Коваленко.

Также, среди юниоров 13-16 лет в командном первенстве второе место заняли Владислав Морозов, Глеб Дикий и Виктор Мироненко.

В личном первенстве в областных соревнованиях «Весенние ласточки» среди юношей 13-14 лет победителем стал Владислав Морозов. Среди мужчин Виктор Мироненко поднялся на второе место пьедестала, а Глеб Дикий — на 3 место.

По результатам прошедших соревнований и рейтинга областной федерации будет сформирована сборная команда дончан для участия в первенстве России и всероссийских соревнованиях 2024 года.

Фото ВК «Таганрог спортивный»