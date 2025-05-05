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Спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина победила на чемпионате по подводному плаванию с новым рекордом страны

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В составе сборной России она примет участие в чемпионате Мира в Греции.

Новости Таганрога

На состоявшемся в Новосибирске чемпионате России по подводному плаванию золотую медаль завоевала спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина. Она установила новый рекорд страны на дистанции 400 метров. Успех воспитанницы спортшколы №13 Таганрога отметила глава города Светлана Камбулова.

«Ксения показала блестящий результат, завоевав золото на дистанции 400 метров в подводном плавании и установив новый рекорд. Этот успех стал результатом упорных тренировок и профессионализма ее наставника — отца и тренера-преподавателя Игоря Анатольевича Сапрыкина», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города также сообщила, что Ксения вошла в состав национальной сборной России и готовится представлять нашу страну на престижном первенстве мира, которое состоится в июне 2025 года в Греции.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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новости подводное плавание спорт Таганрог
Таганрогская правда
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