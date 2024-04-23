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Спортсмен из Таганрога стал призером  соревнований «Надежды России-2»

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В Хабаровске прошел  Чемпионат России и Всероссийские соревнования «Надежды России-2» по прыжкам на батуте 2024 года. В составе участвующей в них сборной Ростовской области были таганрогские спортсмены.

Новости Таганрога

Соревнования проходили в спорткомплексе «Платинум Арена» в различных дисциплинах, включая новую — смешанные синхронные прыжки. Их участниками стали 237 спортсменов из 24 регионов России. В составе сборной Ростовской области были и таганрожцы. Наибольшего успеха добился воспитанник регионального центра олимпийской подготовки № 1 Артём Шигин, взяв серебро всероссийских соревнований «Надежды России-2» в прыжках на двойном минитрампе.

В десятку сильнейших в индивидуальных прыжках на батуте вошёл спортсмен спортшколы олимпийского резерва № 13 Глеб Талдыкин.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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батут новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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