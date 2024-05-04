Спортивные площадки Таганрога готовят к летнему сезону

В Таганроге готовят к летнему сезону спортивные площадки. На некоторых из них обновляется оборудование, сообщает на своей страничке ВКонтакте МАУ «Стадион Торпедо»

Так, на спортивной площадке, расположенной рядом с домами № 17-19 по Мариупольскому шоссе, обустроенной в 2021 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» обновили баскетбольные сетки и сетки футбольных ворот.

Кроме того, заменены сетки еще на двух спортивных площадках – на улицах Сергея Лазо, 5-2 и Азовской, 3.

Фото ВК МАУ «Стадион Торпедо»