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Спортивные площадки Таганрога готовят к летнему сезону

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В Таганроге готовят к летнему сезону спортивные площадки. На некоторых из них обновляется оборудование, сообщает на своей страничке ВКонтакте МАУ «Стадион Торпедо»

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Так, на спортивной площадке, расположенной рядом с домами № 17-19 по Мариупольскому шоссе, обустроенной в 2021 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» обновили баскетбольные сетки и сетки футбольных ворот.

Кроме того, заменены сетки еще на двух спортивных площадках – на улицах Сергея Лазо, 5-2  и Азовской, 3.

Фото ВК МАУ «Стадион Торпедо»

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Таганрогская правда
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