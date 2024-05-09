Спорт объединяет: «Красный гидропресс» провел традиционную заводскую спартакиаду

Накануне майских праздников сотрудники АО «Красный гидропресс» (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение») приняли участие в ежегодной спартакиаде. Команды подразделений завода соревновались в пейтнболе, дартсе, перетягивании каната, подтягивании, отжимании, поднятии 16-килограммовых гири.

А после – активно отдохнули, попробовав плов, приготовленный лично генеральным директором предприятия Владимиром Федоровичем Горловым. И это тоже добрая, многолетняя традиция гидропрессовцев.

Завод сегодня успешно и много работает, у нас хороший задел на будущее, но помимо работы нужны и встречи, которые сплачивают нас всех – старшее поколение, молодежь. А спорт объединяет лучше всего, — отметил, Владимир Федорович Горлов. – Спасибо организаторам нашего заводского турнира, спасибо командам – им предстоит показать свои самые сильные стороны, спасибо болельщикам – поддержка очень нужна спортсменам. Желаю вам всем победы, здоровья и надеюсь, в следующем году участников будет еще больше!

Спартакиада проходила на территории завода – площади и возможности у «Красного гидропресса» для этого имеются. Судьями и координаторами выступили руководители подразделений. И хотя соревнования можно назвать любительскими, к их организации подошли на профессиональном уровне – поблажки не давали никому. Спортивный азарт, воля к победе, командный дух царили здесь в этот день.

Самыми зрелищными оказались соревнования по пейнтболу и перетягиванию каната – вот где эмоции зашкаливали! А состязания по другим видам спорта показали, что заводчане еще и очень сильные и меткие. В итоге лидерами спартакиады стала команда цеха № 1, «серебро» — у спортсменов отдела главного технолога, «бронза» — у цеха № 5. Команда отдела материально-технического обеспечения отмечена за самую креативную эмблему. Лучших спортсменов чествовали на церемонии награждения. Всем участникам вручили дипломы. А для команд-победителей подготовили призы – электротехнику, которая добавит комфорта в быт заводчан.

Завершился этот необычный день неформальным общением у 100-литрового казана с ароматным пловом. Во время соревнований спортсмены потратили много сил, и, конечно, им надо было подкрепиться. И обменяться впечатлениями, которых тоже оказалось много. Заводская спартакиада в очередной раз стала для гидропрессовцев праздником сплоченности и хорошего настроения. И эта традиция будет продолжаться…

Фото Геннадия Богданова