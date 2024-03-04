Спилил три вяза: в Ростовской области поймали «черного лесоруба»

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 46-летнего жителя Морозовского района, который занимался незаконной вырубкой лесных насаждений, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителя задержали на железнодорожном перегоне станции Вальково-Морозовская. Фигурант в полосе отвода, относящейся к защитным лесонасаждениям железнодорожных путей, с помощью ручной пилы спилил три вяза. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО