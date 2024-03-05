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Спектакль ТаКТ Таганрога «Серебряные дети» представлен на фестивале «Мельпомена»

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Жюри XXI областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена» вместе со зрителями в первый день весны оценили комедию — буфф «Серебряные дети» — в постановке Нонны Малыгиной.

Культура

Веселую и динамичную постановку по мотивам рассказов Аркадия Аверченко представили на сцене актёры ТаКТ Таганрога: Екатерина Андрейчук, Людмила и Константин Илюхины.

Почему дети в названии — «серебряные»? Потому что почти — «золотые», но, мы же знаем, что они способны устроить в любой, даже в самый ясный и безмятежный день нашей жизни. И рассказывают актеры  со сцены об их шалостях с большой любовью.

Элементы пантомимы, моментальная смена роли и интонации повествования в каждом из рассказов, режиссёрские изобразительные находки и потрясающая игра со светом на небольшой сцене никого не оставили равнодушными. Зрители участвовали. Они пели «Степь да степь кругом…», «укачивали» подушки в качестве гипотетических малышей героев повествования, разговаривали с актерами, смеялись, утирая слезы.

В феврале жюри «Мельпомены» уже посмотрело постановки в новочеркасском, волгодонском, шахтинском, ростовском (имени Горького) и таганрогском (имени А. П. Чехова) театрах. Этот спектакль стал в программе фестиваля шестым.

Мы сейчас как раз на «экваторе», — пошутил доктор искусствоведения, профессор Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, член жюри Александр Селицкий, который также является советником художественного руководителя Ростовского музыкального театра. — Комедия-буфф не самый популярный к постановке жанр, по-своему сложный. Рассмешить бывает труднее, чем вызвать слезу, — заметил Александр Яковлевич. — А самое страшное, когда комедийный спектакль скучен.  

Но на «Мельпомене», как признался профессор, скучных спектаклей не показывают. Каждый театр выдвигает на конкурс то, что считает лучшим в сезоне. 10 театров соревнуются за признание, а еще в программе — гость «Мельпомены», ростовский частный театр «Человек в кубе». Когда-то таганрогский камерный коллектив тоже представлял свои спектакли в качестве гостя, но уже третий год участвует в программе наравне с государственными театрами.

В ТаКТе всегда удивительно точно выбирают название, автора сценария. И получается спектакль, который попадает в «нерв» времени: в то, что сейчас нужно людям, стране, Таганрогу. А с другой стороны, материал прекрасно «ложится» на труппу, именно на этих актеров, — подчеркивает Александр Селицкий.

Художественный руководитель Таганрогского камерного театра Людмила Илюхина поясняет — постановку «Серебряные дети» выбрали для «Мельпомены» как премьерную, и этот спектакль наиболее «фестивальный» по своей фактуре. Ко всему прочему, он оригинален, отличается от других театральных работ, представленных в программе.

Это, конечно, премьера, но мы уже сыграли её восемь раз. Как любой другой спектакль, «Серебряные дети» «наживается», становится глубже, — заметила Людмила Илюхина.

Напомним, цель фестиваля — сохранение и развитие традиций театра, а также определение лучших работ в различных жанрах и видах театрального искусства.

«Мельпомена» призвана укрепить единое культурное пространство, поддержать творческие инициативы артистов. Жюри отмечает наградами самых достойных служителей искусства за лучшие режиссерские работы, мужскую и женскую роль, в том числе и второго плана, за работу сценографа, музыкальное оформление спектакля и за многое другое.

О результатах «Мельпомены» 2024 года станет известно 15 апреля.

Марина Даренская, фото автора

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Таганрогская правда
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