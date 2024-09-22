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Специалисты рассказали, как правильно подготовить розы к зиме

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Осенью кусты роз нуждаются в особенно тщательном уходе. Если правильно не подготовить эти растения к зиме, они могут погибнуть, считают специалисты «Россельхозцентра».  

Новости Таганрога

«В первую очередь нужно проверить здоровье кустов, определить наличие возможных заболеваний и вредителей. Дальнейшая подготовка включает обрезку растений, внесение удобрений, удаление листвы, санитарную обработку и укрытие подходящими материалами», — рассказали в ведомстве.

Помните, что азотные удобрения способствуют активному росту, поэтому следует прекратить их применение с наступлением осени. А полив кустов необходимо остановить в середине сентября.

В регионах с малоснежными зимами рекомендуется увеличить слой земли над корнями роз. Допускается засыпание нижней части куста землей на высоту 30-40 см. Таким образом, сохраняются не только подземные почки, но и те, что находятся на нижней части побегов. Весной, как только земля оттает, необходимо будет «раскрыть» кусты.

Кстати, за месяц до укрытия куста следует прекратить обрезку цветов с веток, чтобы бутоны могли полностью дозреть и отцвести. Новые завязи, возникшие с конца лета до первых заморозков, необходимо прищипывать, чтобы они не истощали растение.

Убирать листву с роз начинают в конце сентября, делая это постепенно. Причем листья с нижних веток удаляются вручную.

Обрезка обязательна, за исключением определённых сортов, и должна проводиться как можно ближе к заморозкам. Срезы нужно обработать садовым варом или специальным веществом. После обрезки обязательно нужно убирать все веточки и листья под кустом, чтобы избежать инфекций. А после удаления мусора провести осеннюю подкормку и обработать растения от болезней. И только с наступлением устойчивых холодов куст нужно укрыть на зиму.

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Таганрогская правда
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