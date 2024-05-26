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Специалисты провели обследование берегообрушений Таганрогского залива

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Обследование прибрежной территории береговой линии Таганрогского залива, в том числе в границах нашего города, Неклиновского и Азовского районов уже проведено. Выделены аварийные участки и подготовлены рекомендации по мероприятиям защиты от опасных природных явлений. Об этом сообщает официальный сайт регионального Минприроды.

Город

Мероприятия проводились в 2023 году за счет средств областного бюджета. Подготовлены предложения о формировании единой федеральной программы по берегоукреплению. Они направлены в Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, которое является разработчиком стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Предложения Ростовской области учтены при формировании стратегии в плане «дорожной карты». Сейчас они находится на рассмотрении в правительстве РФ. После определения механизма финансирования донской регион готов принять активное участие в реализации мероприятий по берегоукреплению.

15 мая нынешнего года региональным Минприроды в адрес Федерального агентства водных ресурсов направлено инициативное письмо о рассмотрении возможности привлечения средств федерального бюджета на разработку проектной документации и дальнейшую реализацию водохозяйственных мероприятий (уполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление песчаногравийной и каменной наброской, террасирование склонов) по предотвращению негативного воздействия вод Таганрогского залива по линии Росводресурсов. Запрос находится на рассмотрении, — пишет источник.

Стоит уточнить, что указанные мероприятия являются дополнительными к основным, которые направленным на строительство берегоукрепительных сооружений и отселение населения, проживающего в селе Петрушино Неклиновского района.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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