Специалисты дали прогноз возможных магнитных бурь в январе

В январе пока не ожидается мощных магнитных бурь, но в некоторые дни магнитосфера земли будет возбужденной. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В частности, 4 и 5 января магнитное поле будет неустойчивым. Также магнитосфера Земли будет возбужденной 10 и 16 января.

Солнечная активность ожидается в конце месяца. Слабые магнитные бури уровня G1 возможны 27 и 28 января.

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