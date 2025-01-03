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Специалисты дали прогноз возможных магнитных бурь в январе

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В январе пока не ожидается мощных магнитных бурь, но в некоторые дни магнитосфера земли будет возбужденной. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Новости Таганрога

В частности, 4 и 5 января магнитное поле будет неустойчивым. Также магнитосфера Земли будет возбужденной 10 и 16 января.

Солнечная активность ожидается в конце месяца. Слабые магнитные бури уровня G1 возможны 27 и 28 января.

Фото xras.ru

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Таганрогская правда
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