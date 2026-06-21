«Союз десантников Таганрога» доставил 228-ю партию помощи в зону СВО

Волонтеры передали бойцам 3-й бригады ВДВ масксети и продукты.

Таганрог продолжает оказывать гуманитарную поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Очередную партию помощи на передовую доставила общественная организация «Союз десантников Таганрога».

Гуманитарный груз доставлен бойцам 3-й бригады ВДВ. Это уже 228-й выезд волонтеров в зону СВО.

В состав груза вошли маскировочные сети, изготовленные волонтерами, чай и тушенка, собранные жителями в волонтерском центре «Никто, кроме нас!», а также бутилированная вода, которую передали воспитанники и сотрудники детского сада № 52.

Глава Таганрога Светлана Камбулова поблагодарила всех участников сбора — от старшего поколения до самых юных таганрожцев.

«Когда вместе работают и взрослые, и дети — это и есть настоящее единство, которое не победить никакому врагу», — отметила глава города.

Отдельную благодарность она выразила «Союзу десантников Таганрога» за регулярные поездки и личное мужество, а также самим бойцам за защиту Родины.

Фото: страница Вконтакте Юлии Кузнецовой – координатора волонтерского движения «Никто, кроме нас!»