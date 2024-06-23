Советует детский врач: как собрать аптечку для отдыха с ребенком

Что положить в аптечку для отдыха с ребёнком? На этот вопрос отвечает главный врач детской городской поликлиники № 1 Таганрога Сергей Штанько.

Наступило лето – пора каникул и отпусков. Если вы путешествуете с ребенком, необходимо знать, что взять с собой на отдых, и тогда он обойдется без неприятных ситуаций и принесёт только позитивные эмоции.

Давайте разберемся, что положить с собой в аптечку, чтобы отдых не был испорчен.

Солнцезащитный крем. Выбираем SPF 50+ и выше. Не забывайте, что в защите нуждаются все открытые участки кожи, а не только лицо.

Восстаналивающий крем. Если уберечься от солнечных ожогов не получилось, то средства с депантенолом помогут коже восстановиться значительно быстрее.

Жаропонижающие средства. В детском возрасте разрешены только два препарата: ибупрофен и парацетамол. Сбивать температуру необходимо только одним препаратом – при совместном применении они усиливают токсические эффекты друг друга. Минимальное время между приемом жаропонижающего – 6-8 часов.

Средства для регидратации. Сезон водоемов практически всегда начинает сезон отравлений. Но опасна не сама рвота или диарея, а наступающее за ними обезвоживание. Дети очень быстро теряют воду и соли, поэтому обязательно возьмите с собой средство для выпаивания (регидрон, адиарин регидро биогая). Под рукой должны быть сорбенты: активированный уголь, смекта. А главное не забываем чаще мыть руки.

Антигистаминные препараты. Укусы насекомых, новая пища могут стать причиной аллергических реакций. Рекомендованы фенистил капли (применяется у детей с 1 месяца) и фенистил гель.

Антисептик. Сбитые коленки, царапины и ссадины обязательно нужно обработать любым антисептическим средством (хлогексидина биглюконат 0,05%, мирамистин 0,01%). Так мы препятствуем развитию в ране инфекции. Обязательно возьмите с собой пластыри, ватные диски.

Физраствор либо любой другой изотонический раствор (аквалор софт/ аквамарис бейби). При первых признаках ОРВИ обязательно увлажняйте слизистую носа.

Сосудосуживающие капли. Оксиметазолин (називин), ксилометазолин (тизин, снуп 0+). Заложенный нос доставляет массу неудобств. Любые сосудосуживающие способны легко эти неудобства ликвидировать, но есть ограничение – их можно применять не более 3 раз в день в течение 3 дней, затем обязательно двухдневный перерыв.

Если ваш ребенок страдает каким-либо хроническим заболеванием и принимает специальные препараты для лечения – их обязательно надо взять с собой.

Сергей Штанько также напомнил, что поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение может только врач.

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