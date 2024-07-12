Сотрудников Таганрогского почтамта поздравили с профессиональным праздником

В конференц-зале таганрогского Дворца молодёжи состоялось торжественное собрание в честь Дня российской почты, ежегодно отмечаемого во второе воскресенье июля.

Сотрудников Таганрогского почтамта с наступающим профессиональным праздником поздравили заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, представители управления федеральной почтовой связи и профсоюза работников связи Ростовской области.

Российская почта, возникшая более трёхсот лет назад, в годы реформ Петра I, имеет большую и славную историю. Она всегда успешно обеспечивала информационное единство страны, соединяя самые дальние уголки с центром, будучи самой разветвлённой и доступной для населения сетью связи.

Каждое почтовое отделение предлагает своим клиентам широкий выбор услуг – профильных и сопутствующих, в том числе современных и высокотехнологичных. Это позволяет Почте России сохранять свою работоспособность и оставаться востребованной, несмотря на появление множества альтернативных служб.

Зона ответственности Таганрогского почтамта с апреля 2023 года, когда к нему был присоединён Покровский почтамт, стала намного шире. Основная задача, стоящая перед почтамтом, помимо повышения качества и скорости работы – ремонт и обновление отделений связи, особенно сельских. В последние годы было отремонтировано около тридцати отделений. И эта работа будет продолжаться.

Выступавшие тепло благодарили за добросовестный труд работников почтовой связи, душой и сердцем прикипевших к своему непростому и ответственному делу, отдающих ему опыт, знания и силы. Наиболее отличившимся из них были вручены городские и ведомственные почётные грамоты и благодарственные письма.

Источник: городская Дума Таганрога