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Сотрудников донских предприятий общепита приглашают на семинар

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Управление Роспотребнадзора по Ростовской области проведет бесплатный семинар для предприятий общественного питания.

Новости Ростовской области

Новый год — горячая пора для ресторанного бизнеса. Специалисты расскажут, как избежать штрафов и сделать праздники безопасными для гостей и сотрудников.

На семинаре можно будет узнать все о санитарных стандартах, дезинфекционном режиме и личной гигиене сотрудников. А еще обсудить самые частые нарушения в сфере общественного питания и получить ответы на любые вопросы.

Расскажет обо всем заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Карлов А.В.

Пройдет семинар 26 декабря в 15.00. Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3FQubT.

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новости общепит Роспотребнадзор Ростовская область семинат
Таганрогская правда
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