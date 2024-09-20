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Сотрудники ТАГМЕТа получили высокие государственные звания и награды

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Пятеро сотрудников Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), удостоены высоких государственных званий и наград за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Новости Таганрога

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое работников предприятия — контрольный мастер отдела технического контроля Аксана Лунева и вальцовщик стана горячего проката труб трубопрокатного цеха (ТПЦ) Игорь Лях.

Звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу удостоены трое металлургов ТАГМЕТа — слесарь-ремонтник механической службы электросталеплавильного цеха Эдуард Панькин, подручный вальцовщика стана горячего проката ТПЦ Сергей Пелепей и электросварщик участка по производству электросварных труб трубосварочного цеха Николай Грушин.

Все награжденные работники ТАГМЕТа — высококвалифицированные специалисты высшего разряда с опытом работы на предприятии более 30 лет. Ранее они были отмечены наградами различных уровней.

«Благодаря высокому профессионализму, ответственному и самоотверженному труду работников предприятие выпускает высококачественную продукцию и прочно занимает ведущее место в промышленном комплексе России, укрепляет позиции в отрасли, а также вносит вклад в развитие и благоустройство», — отметил управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.

Награды сотрудникам вручил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев в рамках чествования лучших профессионалов различных сфер деятельности региона. Мероприятие было приурочено к 87-й годовщине со дня образования Ростовской области.

Источник: пресс-служба ТАГМЕТа

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Таганрогская правда
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