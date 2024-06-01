Сотрудники таганрогского завода «Прибой» провели субботник в оздоровительном комплексе «Чайка» на черноморском побережье

Традиционно перед началом летнего сезона сотрудники завода «Прибой» приводят в порядок территорию АО «ОК «Чайка», чтобы оздоровительный комплекс мог встретить уютом и чистотой уже первую смену ребят, которая началась 1 июня.

В этом году более 40 руководителей приняли участие в субботнике на территории «Чайки». Основная задача — привести пляжную линию в порядок перед приездом детей и их родителей: очистить песок от огромного количества камней, которые приносит ливнями и селями, покрасить металлические конструкции, побелить бордюры и поребрики по маршруту движения людей.

Все работы были выполнены на 100 процентов, помогли активность, энтузиазм и командный дух! Сотрудники навели порядок на территории «Чайки», облагородили пространство для отдыха детей. Это — наглядный пример того, как сплоченная команда способна добиться впечатляющих результатов. Ведь участие в субботнике — не просто уборка, но и демонстрация приверженности корпоративным ценностям, таким как ответственность, взаимопомощь и стремление к улучшению. Именно эти качества являются основой нашей сильной корпоративной культуры.

Об этом говорили на следующий день и на тренинге по развитию корпоративной культуры. Его основная цель — укрепление нашего единства. Мероприятие действительно позволило еще лучше понять друг друга; выяснить, где можно добиться улучшения; вместе определить пути дальнейшего совершенствования завода.

Выездной формат тренинга помогает создать благоприятную среду для командообразования сотрудников. Совместное решение нестандартных задач развивает навыки коммуникации, креативности и лидерства, а неформальная обстановка способствует открытому диалогу.

Кстати

В связи с развитием производства предприятие приглашает на работу конструкторов, технологов, сотрудников рабочих специальностей. Телефон отдела кадров: 8 (8634) 39-01-86.

Екатерина СНИСАРЕНКО, заместитель генерального директора АО «ТЗ «Прибой». Фото предоставлено автором