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Сотрудники Таганрогского таможенного поста изъяли автомобиль

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Сотрудники Таганрогского таможенного поста Ростовской таможни возбудил дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который вовремя не вывез с таможенной территории ЕАЭС автомобиль. Машину изъяли.

Новости Таганрога

Как сообщили в пресс-службе таможни, в июле прошлого года мужчина оформил временный ввоз автомобиля «FORD FIESTA», зарегистрированного в Латвии, на таможенном посту Выборгской таможни. В июле 2024 года предельный срок временного ввоза транспортного средства истек и владельцу было выставлено требование об уплате таможенных платежей, рассчитанных в соответствии с действующим законодательствам. В августе мужчина обратился на Таганрогский таможенный пост и пояснил, что не вывез автомобиль в установленные сроки по личным обстоятельствам.

«По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении  по ч. 1 ст. 16.18 КоАП России, а транспортное средство изъято», — сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области таможенники обнаружили 15 тонн незадекларированного топлива на теплоходе из Стамбула.

Фото yutu.customs.gov.ru

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Таганрогская правда
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