Сотрудники «Красного котельщика» вышли в финал Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

Завершился отборочный тур Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля», проходивший в Москве. В числе сильнейших дефектоскопистов, представлявших разные регионы России и попавших в финал, – два представителя Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ).

«Красный котельщик» не только входит в число самых прогрессивных промышленных предприятий юга России по технической оснащенности контрольным оборудованием, но и обладает уникальными кадрами, которые обеспечивают контроль продукции завода на высочайшем уровне. Это вновь доказали итоги отборочного тура всероссийского профильного конкурса.

Специалисты дирекции по качеству «Красного котельщика» достойно прошли теоретические и практические задания, продемонстрировав высокую квалификацию в нестандартных для них ситуациях. Предприятие подало заявку на участие своих сотрудников в трех номинациях. Как итог – призовые места в двух номинациях и статус одних из лучших специалистов России в области неразрушающего контроля.

В номинации «Ультразвуковой контроль» дефектоскопист ТКЗ Елена Обертинская оказалась единственной девушкой. Сильная конкуренция в лице участников-мужчин не помешала ей завоевать серебро. В номинации «Радиографический контроль» дефектоскописту Ирине Котовой пришлось работать с незнакомым изделием, которого нет в линейке завода. Несмотря на особые условия участия у нее – бронза. По мнению специалистов ТКЗ, попавших в финал конкурса, большую роль в их победах сыграл эмоциональный настрой. Еще три представителя «Красного котельщика» – ведущий специалист Елена Качусова, инспекторы Юлия Ногтева и Андрей Лукьянов, заявленные в номинацию «Визуальный и измерительный контроль», награждены грамотами участников.

«Красный котельщик» готов расширить свой штат новыми кадрами, которые специализируются на контроле качества. У предприятия есть возможность обеспечить их стабильной работой, всеми соцгарантиями, а также активно развивать, взять для примера участие во всероссийских профильных конкурсах. С открытыми вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.