Сотрудники Госавтоинспекции Таганрога проводят в школах акции по безопасности дорожного движения

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Таганрога встречаются с учениками общеобразовательных учреждений города.

Неделя безопасности дорожного движения проходит с 16 по 20 сентября. Акция приурочена к началу нового учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков на дорогах.

16 сентября инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова, инспекторы ДПС Павел Барковский и Иван Денисенко встретились с учениками школы № 31.

Ребятам рассказали о безопасности школьного маршрута, правилах перехода проезжей части дороги, видах пешеходных переходов. Школьники узнали, как правильно пользоваться самокатами и велосипедами, зачем на одежде нужны световозвращающие элементы. А также — правила посадки и высадки из общественного транспорта, передвижения в автомобиле, получили профессиональные ответы на все интересующие вопросы.

Просветительские встречи в школах Таганрога будут продолжены.

Фото Госавтоинспекции Таганрога