Главная » #Безопасность

Сотрудники Госавтоинспекции Таганрога проводят в школах акции по безопасности дорожного движения

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Таганрога встречаются с учениками общеобразовательных учреждений города.

#Безопасность

Неделя безопасности дорожного движения проходит с 16 по 20 сентября. Акция приурочена к началу нового учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков на дорогах.

16 сентября инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова, инспекторы ДПС Павел Барковский и Иван Денисенко встретились с учениками школы № 31.

Ребятам рассказали о безопасности школьного маршрута, правилах перехода проезжей части дороги, видах пешеходных переходов. Школьники узнали, как правильно пользоваться самокатами и велосипедами, зачем на одежде нужны световозвращающие элементы. А также — правила посадки и высадки из общественного транспорта, передвижения в автомобиле, получили профессиональные ответы на все интересующие вопросы.

Просветительские встречи в школах Таганрога будут продолжены.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Госавтоинспекция дети дорожное движение школьники
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru