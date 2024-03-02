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Сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах Таганрога

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На дорогах Таганрога с 1 по 3 марта проходит профилактическая операция «Безопасные выходные», сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

#Безопасность

Во время рейдов сотрудники Госавтоиспекции уделяют особое внимание профилактике серьезных нарушений Правил дорожного движения. Таких как управление автомобилем в состоянии опьянения или без водительских удостоверений, выезд на встречную полосу движения.

Что касается пешеходов, что то они тоже должны неукоснительно соблюдать правила: переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, на зеленый сигнал светофора, убедившись, что водители их пропускают.

Фото ОГИБДД Таганрога

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Таганрогская правда
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