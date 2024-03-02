Сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах Таганрога

На дорогах Таганрога с 1 по 3 марта проходит профилактическая операция «Безопасные выходные», сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Во время рейдов сотрудники Госавтоиспекции уделяют особое внимание профилактике серьезных нарушений Правил дорожного движения. Таких как управление автомобилем в состоянии опьянения или без водительских удостоверений, выезд на встречную полосу движения.

Что касается пешеходов, что то они тоже должны неукоснительно соблюдать правила: переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, на зеленый сигнал светофора, убедившись, что водители их пропускают.

Фото ОГИБДД Таганрога