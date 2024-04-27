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Сотрудникам военного комиссариата Таганрога вручили благодарственные письма

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На собрании коллектива военного комиссариата Таганрога заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов вручил благодарственные письма сотрудникам за добросовестность и профессионализм.

Город

Обращаясь к работникам военкомата, Валерий Селиванов подчеркнул, что последние два года они работают в очень напряжённом режиме:

На вас лежит большая нагрузка, большая ответственность. Ведь сегодня военкомат – это связующее звено между воинскими частями, органами власти и населением. Вы по-прежнему на высоком уровне обеспечиваете мобилизационную готовность и призыв граждан на военную службу. Эффективно решаете комплекс сложных задач, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.

От имени депутатского корпуса города Валерий Селиванов сердечно поблагодарил военного комиссара Таганрога Андрея Першина и его коллег за верность служебному долгу, добросовестность и профессионализм. Ряду сотрудников военкомата были вручены благодарственные письма городской Думы.

Заместитель председателя Городской Думы поздравил собравшихся с наступающим Праздником Весны и Труда и с нашим главным, всенародным праздником – с Днём Победы, пожелав крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, новых сил и новых успехов в службе.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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