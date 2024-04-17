В Ростовской области направлено на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В январе нынешнего года инспектор во время несения службы незаконно пронес на территорию следственного изолятора два мобильных телефона с зарядным устройством для передачи одному из следственно-арестованных. Оперативники ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области пресекли незаконные действия фигуранта.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину. И сейчас ожидает суда, находясь под домашним арестом.

Фото rostov.sledcom.ru