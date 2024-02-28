В Таганроге у пассажирской маршрутки на ходу отвалились два колеса. Видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях. Случившееся ЧП прокомментировали в городской администрации.

Авария случилась вечером 27 января. Пассажирская «Газель» свернула на улицу Октябрьскую, когда у нее оторвались задние колеса и разлетелись в разные стороны. Одно из них врезалось в припаркованный автомобиль. Официальной информации о пострадавших во время ДТП не поступало.

Как сообщили в администрации Таганрога, сломавшаяся во время движения пассажирская маршрутка не принадлежит городским транспортным предприятиям и осуществляет междугородние перевозки. Сейчас устанавливается ее собственник, а также выясняются обстоятельства происшествия.

Фото и видео телеграм-канала «Водители Таганрога»