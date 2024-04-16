Соцсети: ограничений водоснабжения в Таганроге не будет

Жители Таганрога в мессенджерах стали получать сообщения о том, что с 17 по 19 апреля в городе водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением.

Ограничения вводятся якобы из-за аварии на водоводе в районе села Самбек. Как нам сообщили в администрации Таганрога, эта информация не соответствует действительности. Никакой аварии не произошло. Водоснабжение Таганрога будет осуществляться как обычно.

О текущих авариях и ограничениях подачи воды жители города могут узнать на сайте МУП «Управление «Водоканал» в разделе «Оперативная информация».

Фото Сергея Плишенко ( из архива)