Жители Таганрога собираются снять ролик в благодарность бойцам ПВО, защитившим небо над городом во время массовой атаки беспилотников в ночь с 8 на 9 марта.

Сообщение об этом размещено на страничке ВКонтакте группы «Подслушано в Таганроге».

Мы уже отвезли бойцам почти 200 кг угощений в благодарность за чудо, которое им удалось совершить в ночь с 8 на 9 марта. Подарки они приняли очень скромно, много раз сказав: «Это наша работа!», — говорится в сообщении.

Теперь общественники планируют сделать видео-ролик с благодарностями от тех, кто хотел бы сказать бойцам несколько добрых слов. Все желающие могут записать короткое видео. Как это правильно сделать и куда отправить – смотрите здесь. Ссылки на видео создатели ролика ждут до конца дня 14 марта.

Фото ВК «Подслушано в Таганроге»