Социальное предприятие «Центр Здоровья» работает в Таганроге

Оно открывает новые возможности для детей-инвалидов с заболеванием нервной системы.

В Таганроге на арендованной площади в 750 кв. м осуществляет свою деятельность социальное предприятие «Центр здоровья», пациентами которого являются дети всех возрастов с поражением нервной системы: детский церебральный паралич, остаточные явления перенесенных инсультов, нейроинфекций и травм нервной системы, а также с расстройствами аутистического спектра (РАС).

По данным ФРИ на 1 января 2023 года, в Ростовской области проживает 14 416 детей-инвалидов, что составляет 4,27% от общей численности всех инвалидов в разрезе субъектов РФ. По сравнению с 2018 годом количество юных жителей региона с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 9,25%. Из-за большого потока детей, нуждающихся в лечении, а также возникающих трудностей с качеством и скоростью предоставляемых услуг в государственных учреждениях в марте 2015 года социальное предприятие «Центр Здоровья» подготовило полный спектр услуг по комплексной медицинской, социальной и психологической реабилитации. А также создало полный образовательный цикл для детей-инвалидов, начиная с дошкольного образования и заканчивая профессиональной подготовкой в стенах единого Центра.

В команду ведется набор специалистов исключительно с большим опытом работы, так как именно высокие компетенции могут дать возможность получить качественный и заметный результат. Проводится и дополнительное обучение специалистов, неуклонно повышается качество услуг.

В настоящие время Центр принимает более 60 пациентов в день, треть из которых — жители Таганрога и Ростовской области. Обратившиеся за помощью могут посетить психологов, логопедов, музыкальных терапевтов, а также кабинеты массажа, лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур, тренажерные залы и залы грязелечения.

Мы ценим индивидуальный подход к каждому ребенку, так как понимаем, что невозможно влиять только на физиологические особенности и забывать о личности самого пациента, который претерпевает трудности в общении со сверстниками, в освоении нового материала в школе, в полноценной социализации. Основная цель нашего социального предприятия – дать возможность детям-инвалидам пройти все этапы выздоровления и полноценно подготовить их к самостоятельной взрослой жизни, – сообщает руководитель «Центра Здоровья» Людмила Леонидовна Чёрикова.

С 2024 года руководством Центра запланировано строительство нового здания на 260 посещений в день – 6000 посещений в год, что даст возможность более чем 1500 пациентам в год не только единоразово попадать на консультации, но и проходить комплексное лечение у лучших специалистов страны. Дополнительно будут готовы к открытию кабинеты аппаратного, ЛФК, АФК, отделения ранней реабилитации для детей от 1 месяца до 3 лет и отделения реабилитации в ранний восстановительный период.

Центр готов принять любую помощь от физических и юридических лиц. Знаменательный день для «Центра Здоровья» — 8 мая этого года, поскольку СПА-комплекс «Наутилус», занимающийся благотворительностью для военных, стал одним из участников программы по улучшению жизни детей-инвалидов с поражением нервной системы.

Компания подтвердила, что будет ежемесячно оказывать благотворительную помощь в виде перевода процентов от выручки на лечение детей и скорое начало строительства нового корпуса Центра на счет благотворительного фонда «Здоровое поколение», одной из целей деятельности которого является поддержка проекта ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» — строительство реабилитационного комплекса.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах https://bf-zdorovie.ru и https://hotel-taganrog.com/helping/.

Фото предоставлено «Центром здоровья»

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