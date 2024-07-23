Лирическая комедия «Тополиный пух», съемки которой проходили в основном в Таганроге осенью 2021 года, должен выйти в широкий прокат 1 августа. Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».

«Тополиный пух» – это история одинокого неудачника Саши. Он считает, что его жизнь не получилась, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся, но в самый неожиданный момент влюбляется в авантюристку Юлю и сталкивается с киллером-пенсионером. Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и хорошее.

Действия фильма происходят в городе Верхнекамске, в который на время превратился Таганрог. Во время съемок на несколько дней частично перекрывали центральные улицы нашего города, где можно было встретить известных актеров.

Комедия состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена главным героям: Саше, Юле и киллеру. В ней снимались Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Гоша Куценко, Илья Борисов, Настя Бэдбарби. Идея «Тополиного пуха» принадлежит сценаристам Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссёр-постановщик – Артём Лемперт (дебют полного метра), сценарист, креативный продюсер и режиссер сериалов «Ольга», «Конная полиция» при участии оператора-постановщика Кирилла Клепалова («Дурак», «Я худею», «Ольга» и др.).

Недавно «Тополиный пух» стал фильмом открытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» и понравился зрителям.

Фото из архива «Таганрогской правды»