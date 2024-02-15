Смертельная авария произошла на трассе Ростов — Волгодонск

Вчера, 15 февраля, на трассе в Ростовской области во время страшной аварии одна женщина погибла, другая с серьезными травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Происшествие случилось в 7.30 утра на 7 км автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительной информации, водитель автомобиля «Kia Rio» не справилась с управлением. Машина слетела в правый кювет и перевернулась.

В результате ДТП на месте до приезда скорой медицинской помощи скончалась 58-летняя пассажирка автомобиля. Еще одна 34-летняя женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области