Слюсарь рассказал, сколько денег планируют выделить власти Дона на ремонт коммунальных сетей 

Тема ЖКХ неизменно находится в топе по числу обращений и жалоб жителей региона.

В областном правительстве под руководством главы региона Юрия Слюсаря прошло совещание, на котором были определены основные задачи, стоящие перед жилищно-коммунальным хозяйством Дона на ближайшие годы. О масштабности планов говорит запланированная на ближайшие 5 лет в рамках комплексной модернизации ЖКХ сумма — 187 млрд рублей. О том, на какие объекты будут брошены силы в первую очередь, рассказал на своих информационных ресурсах глава региона.

«Тема ЖКХ – в топе по количеству обращений жителей. Вижу, что большинство вопросов и жалоб касаются водоснабжения и отопления, — подчеркнул Юрий Слюсарь. — Коммунальные сети в регионе изношены более чем на 60%. В отдельных городах износ составляет и 70%, и 80%. Поручил министерству ЖКХ провести проверку теплоснабжающих организаций и обратить особое внимание на исполнение ими инвестпрограмм, за счет которых они должны ремонтировать сети».

В рамках пятилетнего комплексного плана по модернизации коммунальной сферы в Ростовской области, власти намереваются капитально отремонтировать более 2 тысяч км сетей. В этом году предстоит продолжить реконструкцию Шахтинско-Донского водовода, ввести в эксплуатацию водозабор в Цимлянском районе. По проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году запланирован старт модернизации семи объектов водоснабжения. Всего до конца 2030 года планируется построить и реконструировать 35 объектов, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Также среди задач – капитальный ремонт около трех тысяч многоквартирных домов. При этом особое внимание будет уделено замене лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Фото: donland.ru