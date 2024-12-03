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Служба занятости Ростовской области организовала ярмарки вакансий для ветеранов СВО

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В Ростовской области подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» посетили ярмарки вакансий.

Новости Ростовской области

Ветеран СВО Иван Тушканов обратился к социальному координатору в городе Зверево Ирине Трухинцовой с вопросом содействия в трудоустройстве. Иван и другие подопечные были приглашены в центр занятости города. Представитель шахты «Обуховская» рассказал о предприятии за круглым столом. Ивана вакансии заинтересовали, ведь до СВО он работал на шахте проходчиком. Боец заполнил анкету и получил приглашение для оформления на работу. Другим же участникам предложили пройти курсы обучения по различным направлениям программирования.

А в Батайске с трудоустройством помогла соцкоординатор Елена Перфильева. Совместно с центром занятости ветеран СВО нашел работу по душе на одном из предприятий. А для семей погибших бойцов была организована встреча с представителями разных организаций, на встрече им предложили различные рабочие места.

Совместные встречи подопечных с представителями различных организаций также провели в Боковском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Константиновском, Семикаракорском, Матвеево-Курганском, Тарасовском, Шолоховском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском и Мартыновском районах. Консультации по профориентации и программам обучения также прошли в Донецке, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

Отметим, что все ярмарки были организованны службой занятости области при содействии социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото пресс-службы филиала фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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